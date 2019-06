Kurzpark-Zeit mit Sanduhr messen

Eine Viertelstunde dürfen Autolenker in Cloppenburg ihr Vehikel kostenlos parken. Die Bemessung dieser Zeitspanne sorgte in der deutschen Stadt aber immer wieder für Probleme - bis man auf die Idee mit der Sanduhr kam. Um drei Euro kann man eine solche im Rathaus erwerben, sie wird innen an einer Scheibe des Wagens befestigt. In 15 Minuten rieselt der Sand durch, so lange darf man ohne Gebühr sein Auto für kurze Erledigungen abstellen. „Auch andere deutsche Städte greifen bereits auf dieses Hilfsmittel zurück“, weiß Robert Simlinger von ProKS in Krems.