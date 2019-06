Japans Kaiserpaar überrascht Sängerknaben

Kaiserpaar sprach mit Chor

Am Freitag traten die Wiener Sängerknaben dann in der Tokio Opera City auf. Spontan ließ es sich das neue Kaiserpaar auch nicht nehmen, nach dem Konzert mit jedem einzelnen der Knaben zu sprechen. Die in Harvard und an der Universität Tokio ausgebildete Kaiserin Masako sprach sogar Deutsch mit den jungen Buben.