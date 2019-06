Supercomputer-Ranking: Die USA übertrumpfen China

USA mit fünf Computern in den Top-10

Neu in die Top Ten rückte „Frontera“, ein amerikanischer Supercomputer mit einer Spitzenleistung von 23,5 Petaflops des Herstellers Dell, der an der Uni in Texas eingesetzt wird. Die USA kommen insgesamt auf fünf Anlagen in den Top Ten, die vor einem Jahr noch China angeführt hatte.