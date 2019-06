Sogar Hund gefärbt: „Ich lebe in nur einer Farbe“

Ella London aus Los Angeles wiederum ist süchtig nach Gelb. „Gelb hat viele Bedeutungen. Von Glück über Sonnenschein bis zu Gefahr - Sonnenblumen sind gelb, alles sollte gelb sein. Alles, was ich in meinem Leben gelb machen kann, möchte ich in dieser Farbe haben“, erzählt Ella. Am liebsten hätte sie sogar die Zähne in Gelb. Sogar ihr Auto hat Ella gelb lackieren lassen. Auch sie isst am liebsten gelbe Lebensmittel.