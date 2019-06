China-Klub lockt Bayern-Star Müller mit Megagehalt

Doch wird Müller bei diesem Angebot wirklich schwach? Der 29-jährige Offensiv-Allrounder spielt seit seiner Jugend beim FC Bayern, hat in München noch bis 2021 einen laufenden Vertrag - und kommt bei Trainer Niko Kovac auch wieder zum Einsatz. In 32 Spielen erzielte er heuer sechs Treffer und bereitete darüberhinaus zwölf weitere vor. Dazu ist Müller nach Manuel Neuer Vize-Kapitän bei den Bayern. Und er will zurück ins DFB-Team.