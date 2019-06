Iran wird erlaubte Uran-Menge bald überschreiten

Inmitten des sich immer weiter zuspitzenden Konflikts zwischen den USA und dem Iran hat die Regierung in Teheran am Montag einen weiteren Teilausstieg aus dem Wiener Atomabkommen von 2015 angekündigt. Es hieß, dass das Land die Produktion von niedrig angereichertem Uran vervierfacht und jüngst sogar noch weiter hochgefahren habe. Die durch das Abkommen festgelegte Grenze von 300 Kilogramm angereichertem Uran werde voraussichtlich am 27. Juni überschritten. Damit wäre der Deal endgültig Geschichte.