Strache: „Mein Polit-Leben ist nicht am Ende!“

Nun ist es also fix: Heinz-Christian Strache wird sein EU-Mandat nicht annehmen. Stattdessen bleibt er in Wien und bereitet sich auf sein Polit-Comeback vor, das vermutlich bei der Wien-Wahl sein wird. In der Zwischenzeit richtet er sich in der Opferrolle ein und attackiert alle, die ihn wegen des Ibiza-Skandals kritisieren.