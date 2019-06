Kindsvater (20) flüchtet mit Kinderwagen samt Baby

Der 20-jährige Österreicher hatte sich am Abend bei der 18 Jahre alte Mutter des Kindes via Telefon gemeldet. Er stehe vor dem Gebäude und sie solle mit der fünf Monate alten Tochter auf die Straße kommen, weil er das Mädchen sehen wolle, herrschte er die junge Frau an. Die 18-Jährige weigerte sich zunächst, wurde dann jedoch wüst von dem 20-Jährigen bedroht. Davon eingeschüchtert, entschloss sie sich schließlich doch dazu, mit der Tochter im Kinderwagen dem Verdächtigen entgegenzutreten.