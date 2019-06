Attacke! Tiroler (23) bei Streit schwer verletzt

Ein 23-Jähriger ist am Wochenende bei einer Veranstaltung in Oberperfuss in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) im Zuge eines Streits schwer verletzt worden. Ein 19-Jähriger hatte ihm nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zweimal mit der geballten Faust ins Gesicht geschlagen.