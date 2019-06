Frau niedergestochen: Zwei Verdächtige auf Flucht!

Im Raum Arriach in Kärnten ist am Montag im Zuge einer groß angelegte Alarmfahndung nach zwei flüchtigen Männern gesucht worden: Sie sollen am Vormittag eine 42-jährige Frau auf einem landwirtschaftlichen Anwesen niedergestochen haben. Warum - das ist noch völlig unklar. Die Sondereinheit Cobra, der Polizeihubschrauber und mehrere Diensthundestaffeln standen im Einsatz.