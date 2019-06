„Dragon Ball Z: Kakarot“ lässt die Fäuste fliegen

Fans der kultigen Animationsserie „Dragon Ball Z“ dürfen sich auf einen neuen Computerspielableger freuen. Im auf der Spielemesse E3 enthüllten „Dragon Ball Z: Kakarot“ will Bandai-Namco die Geschichte von Serienheld Son Goku erzählen. Bei dem Spiel handelt es sich um ein Action-Rollenspiel, in dem man bekannte Charaktere und Orte aus der Anime-Serie besucht und sich mit mächtigen Gegnern anlegt. „Dragon Ball Z: Kakarot“ erscheint Anfang 2020 für PC, PS4 und Xbox One.