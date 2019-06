Illegal importierte Welpen: Es wird richtig teuer!

Die Hundewelpen, die bei einer Kontrolle in Telfs in ungesicherten Kisten (rechts) entdeckt wurden, sind mittlerweile im Tierheim Mentlberg. Die Kosten betragen 25 Euro pro Tag und Tier. „Es war ein Bauchgefühl“, sagt Zollfahnder Marko Florio zum Grund, warum der slowakische Transporter mit Endziel Schweiz auf dem Parkplatz bei Telfs angehalten wurde. „Die Tiere waren in Boxen gestapelt, die nicht gesichert waren. Der Zugang zu Wasser und Futter fehlte, obwohl die Fahrt wohl acht Stunden gedauert hätte. In den Boxen waren Zeitungen untergelegt, die nass geworden waren und sich schon um die Pfoten gewickelt hatten“, schildert der Zollbeamte.