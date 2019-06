Frau warnt vor Beauty-Injektionen am Schwarzmarkt

Die amerikanische Transgender-Frau ist bereits für ihre Misäre bekannt, in die sie ein „Fake-Doktor“ hineinzog. Ein langer, schwieriger Weg und viele Eingriffe waren notwendig, um die toxischen Stoffe aus ihren Wangen zu holen, die sich bereits verhärtet hatten. An ihrem Beispiel wird untermauert: Beauty-Injektionen auf dem Schwarzmarkt können böse enden. „In unserer Community nennen wir es ‘Pumping‘“, erzählt sie in dem warndenden Video auf Facebook. Rajee wollte lediglich hübscher aussehen, doch war das Ergebnis der reinste Horror. Harte Knubbel in den Wangen und solch angeschwollene Lippen, dass man nicht einmal mehr ihre Zähne sah.