Erst K.o., dann Traumtor bei Uruguays Rekordsieg

Mitfavorit Uruguay hat in seinem ersten Match bei der Copa America einen klaren Sieg eingefahren. Beim 4:0-Erfolg am Sonntag (Ortszeit) in Belo Horizonte gegen Ecuador trafen Uruguays Fußballstars Edinson Cavani (33.) und Luis Suarez (44.), eine Rote Karte gegen Ecuardors Jose Quinteros in der 24. Minute half dem Rekord-Turniersieger allerdings entscheidend.