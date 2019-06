„Versuch, mich in Ibiza-Skandal hineinzuziehen“

Kurz an Bevölkerung: „Seien Sie kritisch gegenüber sozialen Medien“

Kurz drückte seinen Dank nicht nur gegenüber den IT-Experten, die dem Fälschungsverdacht am Wochenende „erfolgreich nachgegangen“ seien, aus, sondern auch gegenüber jenen Journalisten, die „ihre journalistische Sorgfaltspflicht ernst genommen“ und nicht alles ungeprüft veröffentlicht hätten. Gleichzeitig wandte sich der wahlwerbende Ex-Kanzler mit einer Bitte an die Bevölkerung: „Es ist wichtig, allen Informationen in sozialen Medien kritisch gegenüberzustehen.“