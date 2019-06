Ein Avocado-Kokos-Eis gelingt ganz einfach, indem man 1 ausgelöste Avocado mit 30 ml Limettensaft, 200 ml Kokosmilch und 115 ml Hafermilch mit einem Stabmixer fein püriert. In einer weiteren Schüssel 100 g Kristallzucker, 1 g Salz, 1 Msp. Guarkernmehl und 1 Msp. Johannisbrotkernmehl vermischen. Anschließend die trockenen Zutaten langsam in die Avocado-Mischung einmixen. Die Masse etwa 2 Stunden lang im Kühlschrank rasten lassen und danach in der Eismaschine vollenden.