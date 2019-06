Mit halbem Körper geboren: Bewegung mit Skateboard

# Piyah lebt in einer Beziehung

Mit ihrem Partner Andrew lebt die junge Frau in einer normalen Beziehung. Sie steht zu ihrem Transgender-Dasein und ihr Freund steht zu ihr, so wie sie ist. „Es ist mir egal, was die anderen denken. Sie ist ein sehr hübsches Mädchen, sie ist wundervoll“, sagt Andrew im Interview. „Das wichtigste in einer Beziehung ist die Kommunikation“, erklärt Piyah. Die beiden zeigen sich innig vor der Kamera, ein schönes Bild.