Export-Mission in Frankreich

Morgen dreht sich dann alles um Mobilität: Von der Fahrt mit dem Hochgeschwindigkeitszug TGV nach Lyon über den dortigen Mobility-Cluster bis hin zur Tour mit selbstfahrenden Bussen, die vor Ort gefertigt werden und hierzulande etwa in der Wiener Seestadt oder im Zuge der Landesausstellung in Wiener Neustadt im Einsatz sind. „Wir setzen auf Erfahrungsaustausch und wollen Türöffner für heimische Betriebe sein“, so die Landesrätin. Derzeit rangiert Frankreich in der blau-gelben Exportbilanz nämlich nur auf neunter Stelle. Bohuslav: „Im Vergleich zur Größe des Landes gibt es also noch viel Potenzial, das es zu nützen gilt.“