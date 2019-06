Auf Ex-Frau eingestochen: Opfer (47) flüchtet

Messerattacke auf Ehefrau in der Steiermark: Ein 58-Jähriger soll in der Nacht auf Montag in der Südsteiermark vermutlich mit einem Messer dreimal auf seine Ex-Frau eingestochen und sie schwer verletzt haben. Die beiden dürften in dem Haus des Verdächtigen in Gralla (Bezirk Leibnitz) dem Alkohol zugesprchen haben, als es zum Streit kam. Der Verdächtige wurde von der Cobra verhaftet.