Emotionales Video: Strache verzichtet auf Mandat

Heinz-Christian Strache hat Montagfrüh in einer emotionalen Aussendung bekannt gegeben, dass er sein EU-Mandat nicht annehmen werde. Er bedankte sich bei den Wählern, die ihm eine Vorzugsstimme gegeben hatten und ihm „damit direkt-demokratisch ihr uneingeschränktes Vertrauen ausgesprochen haben“, so der FPÖ-Politiker. Er wolle erst wieder in die Politik zurückkehren, „nachdem die Hintergründe des Ibiza-Videos weitestgehend aufgeklärt sind“. Das sei kein politisches Kalkül, sondern eine „persönlich getroffene Entscheidung“.