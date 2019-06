Paar war im geschrotteten Wagen eingeklemmt

Die 21-Jährige aus Pasching lenkte gegen 20:30 Uhr ihren Pkw auf der Linzer Kremsmünsterer Straße in Richtung stadtauwärts. Am Beifahrersitz saß ein 25-jähriger italienischer Staatsbürger, ebenfalls aus Pasching. Kurz vor der Stadtgrenze kam das Fahrzeug in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab, rammte mehrere Verkehrsleiteinrichtungen, einen Betonlichtmast und eine Betonmauer neben der Fahrbahn.