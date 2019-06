Andere Länder, andere Sitten

Die österreichischen Sommer-Mägen sind oft nicht an die scharfen Eintöpfe gewöhnt. Der erwähnte Mangolassi entspricht mehr unserem Gusto. Dazu einfach 1 Mango schälen und in Würfel schneiden. Die Mangowürfel mit Joghurt und eventuell etwas Honig zum Süßen in einem Standmixer fein pürieren. Zuletzt noch mit etwas Kardamom verfeinern und voilá! Oder eher lidschiye, was auf Hindi so viel bedeutet wie „Bedient euch bitte.“