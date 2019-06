Schütze feuert in Menge bei Schulparty: Ein Toter

Blutiges Vatertagswochenende in US-Metropole

Der Vorfall in Philadelphia war die 16. Bluttat mit Schusswaffengebrauch an nur einem Wochenende in den US-Metropole. Mindestens 24 Menschen wurden insgesamt verletzt. Am Sonntag wurde in den Staaten - wie in vielen anderen Ländern - der Vatertag gefeiert.