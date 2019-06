Indischer Magier nach Zaubertrick verschwunden

Nach einem Zaubertrick ist ein indischer Magier spurlos verschwunden. Am Sonntag ließ sich der Stunt-Künstler Jadugar Mandrake - in Stahlseilen und Tauwerk eingschnürt - per Kran in den Fluss Ganges versenken. Familienmitglieder, Presse und Schaulustige verfolgten interessiert das Spektakel. Doch der 40-Jährige tauchte anschließend nicht mehr auf. Einsatzkräfte suchten nach dem Magier - bislang jedoch ohne Erfolg.