David Alaba: „Ich traue der U21 das Semifinale zu“

Heute startet Österreichs U21-Nationalteam in Triest gegen Serbien (18.30 Uhr live in ORF 1) in die EM. Viele träumen von einem Sommermärchen, wie es 2017 dem Frauen-Nationalteam gelang. Großer Daumendrücker ist David Alaba, der gestern aus seinem Urlaub in Mykonos zum Finalturnier des Coca-Cola-Cups nach Mattersburg kam. Dort betonte der Star von Bayern München, der seit dem 5. September 2009 mit 17 Jahren und 74 Tagen bis heute jüngster U21-Teamspieler Österreichs ist: „Ich traue der Mannschaft definitiv das Semifinale und damit die Qualifikation für Olympia 2020 in Tokio zu.“