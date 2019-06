Biathleten handelten sich Absagenflut ein

Es wirkt chaotisch, was sich hinter den Biathlon-Kulissen abspielt. „Gar nicht“, wiegelt Toni Giger, der neue ÖSV-Sportdirektor, in der „Krone“ ab. Dabei entschied sich Wunschkandidat Walter Gapp nach nur drei Wochen, das Amt als starker Mann zurückzulegen. „Er hat den Job doch nicht angenommen“, sagt Giger nüchtern. Ob Gapp in anderer Funktion bleibt, ist unklar. So gut wie fix: Franz Berger Senior soll nun die administrativen Agenden als „Leiter Biathlon“ übernehmen.