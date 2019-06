Trauer und Erschütterung nach Clemens´ Tod

Die Zahl der Kerzen an der Unfallstelle im Ortsteil Oberach, wo Clemens am Freitagabend mit dem Moped frontal in einen Zaun gekracht war, nimmt ständig zu. Die Anteilnahme der Bevölkerung, der Freunde und Feuerwehrkameraden ist enorm. Immer wieder bleiben Passanten stehen, beten und trauern. Gegen Mittag kommt auch die schwer getroffene Familie vorbei - Eltern und Geschwister sind zutiefst erschüttert. Auch Fotos, auf denen Clemens mit seinem Moped zu sehen ist, zieren die Unfallstelle. „Wir werden dich nie vergessen und heute denken wir ganz besonders an dich“, steht unter einem der Bilder geschrieben. Die Freunde von der Feuerwehr-Jugendgruppe, mit der Clemens am Freitag noch trainiert hatte, versuchten am Samstagabend, den schmerzhaften Verlust mit speziell geschulten Betreuern aufzuarbeiten.