Gefährliche Biber-Attacken: Hund getötet

Warnung via Twitter

Mindestens zwei Hunde sollen bei Biber-Attacken schwer verletzt worden sein, einer davon sogar so schwer, dass er eingeschläfert werden musste. „Erwachsene Biber haben keine natürlichen Feinde, auch kräftige Hunde ziehen im Wasser den Kürzeren“, betont Pilgerstorfer. Die Landespolizeidirektion hat am Sonntag sogar via Twitter extra eine Biber-Warnung veröffentlicht.