Hitzewelle von heftigen Hagelschauern unterbrochen

Die Hitzewelle vom Wochenende wurde am Sonntag jäh unterbrochen: Es dauerte nicht lange, bis die Wolken am Himmel über der Steiermark dunkler wurden. In mehreren Regionen gingen, wie angekündigt, Hagelschauer nieder, betroffen waren etwa das Wechselgebiet, das Grazer Bergland und der Süden. Auch in Kärnten entluden sich teils heftige Unwetter, es kam zu Überflutungen. In der neuen Woche bleibt es aber weiterhin verbreitet sommerlich.