Der Lungau sucht Energie-Alternativen

Nun gilt es gemeinsam mit dem Land Salzburg Alternativen zu finden. „Die Gewinnung von erneuerbaren Energien ist uns sehr wichtig. Das möchten wir unterstreichen und auch in Zukunft weiter fortführen“, so Sampl und sprach konkret die Sonnenenergie an: „Wir werden nicht zehn Jahre verstreichen lassen, sondern versuchen uns zu entwickeln. Speziell im Bereich Photovoltaikanlagen sollen Schwerpunkte gesetzt werden“, erklärte Sampl im Namen aller Bürgermeister. Im Bereich Sonnenstrom ist der Lungau mit einer 1,8-fache Fläche pro Einwohner im Verhältnis zum restlichen Bundesland Salzburg Vorreiter. 95 Prozent aller öffentlichen Gebäude im Bezirk werden fossilfrei beheizt und die heimischen Wasserkraftanlagen decken – ausgenommen in den Wintermonaten – im Wesentlichen den jährlichen Strombedarf in der Region.