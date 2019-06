Deutscher (58) verlor Kontrolle über sein Bike

Der Deutsche war gegen 14.20 Uhr in Bschlabs vom Hahntennjoch kommend in Fahrtrichtung Elmen unterwegs. Im Kanzertaltunnel kam er in einer Linkskurve ins Rutschen und in weiterer Folge zu Sturz. Dabei zog sich der Motorradfahrer erhebliche Verletzungen zu. Er wurde mit der Rettung nach Elmen gebracht.