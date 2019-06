Drogen-Shopping: Kokain in präparierten Dosen

Schwunghafter Handel mit Koks und Co.: In einschlägigen Kreisen galt ein 31-jähriger Österreicher als Drogenbaron im Süden Wiens. Der Verdächtige dealte ungeniert mit „Substanzen aller Art“ in Brunn am Gebirge (Niederösterreich) - bis die Polizei in der Drogen-Shopping-City das Licht ausknipste.