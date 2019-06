Professor reicht Beschwerde bei der EU ein

Als Beispiel gibt er die Universität Innsbruck an. „Es wurden in der Vergangenheit wiederholt Universitätsprofessorenstellen ad-personam ausgeschrieben - also der Wunschkandidat bzw. spätere Stelleninhaber standen schon von Beginn an fest. Das kann durch Protokolle und Zeugenaussagen belegt werden. Bei meiner eigenen Bewerbung ist es mir selbst so ergangen“, schreibt er.