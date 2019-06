„Krone“-Redakteur als Augenzeuge und Ersthelfer

Mittwochmittag mitten in der Landeshauptstadt: Ich biege mit meinem Pkw in die Schumanngasse ein, ehe die Fahrt in die Leonhardstraße fortgesetzt werden soll. So weit kommt es aber nicht: Der Lenker vor mir will mit seinem silbernen Audi die Leonhardstraße überqueren und wird vor meinen Augen von einem blauen Mercedes regelrecht „abgeschossen“.