Fast ein Wunder: Luna lernte wieder laufen!

Lage schien aussichtslos

Die Situation schien aussichtslos, aber bereits nach der Rückkehr aus München zeigte sich ein völlig unerwarteter Lichtblick am Horizont. Schütz: „Ich hob Luna aus dem Wagen und übte dadurch unbewusst Druck an der richtigen Stelle aus, so dass sie selbstständig Wasser lassen konnte.“