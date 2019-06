Auszüge aus Gutachten verschärfen die Lage

„Völlige Transparenz ist in dieser Causa nötig“

NR Hauser will die Angelegenheit nicht ad acta legen: „Ich werde darauf drängen, dass der Bestellungsvorgang transparent wird.“ Die eingereichte Klage bei der EU – sie betrifft ein anderes Berufungsverfahren an der Universität Innsbruck – werde dabei helfen (siehe links).