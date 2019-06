Knitter-Kunst mit dem Reiz des wirklich Zufälligen

Ein geordneter Haufen silberner Kugeln, der sich vor dem Linzer Musiktheater aufbaut, ist heute eine der beliebtesten Skulpturen im Stadtraum. Sie stammt von Hans Kupelwieser (71), einem Künstler aus Lunz am See, der sich als Bildhauer und Fotokünstler sieht. Er stellt Objekte her, die aus zerknitterten Blechen entstanden sind. Der Zufall spielt in der Formgebung unverhohlen eine große Rolle. Es gehe um ein Kunstwerk, das nur einmal, in einem gewissen Moment entstehen könne, sagt der Niederösterreicher darüber. Also muss es zufällig, richtig ungeplant entstehen.