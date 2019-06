Frontalcrash im Plabutschtunnel - drei Verletzte!

Im Plabutschtunnel auf der Pyhrnautobahn (A9) in Graz hat sich am Sonntagnachmittag ein Frontalzusammenstoß zweier Pkw ereignet. Laut dem ÖAMTC-Flugrettungsdienst wurden drei Personen zum Teil schwer verletzt - unter ihnen auch ein 17-jähriger Bursche. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber „C12“ in die Kinderklinik geflogen.