8000 Fans bejubeln die Fantastischen Vier

„Wir eröffnen noch einmal das erste Hip-Hop-Altenheim“, scherzen die Fantastischen Vier nach gut einer Stunde ihres Konzertes in der Grazer Stadthalle: Für eine kleine Auszeit mit „Tag am Meer“ haben sie sich Hocker auf die Bühne bringen lassen - doch der Schein des Moments trügt. Das Quartett, das in wenigen Wochen seinen 30. Geburtstag feiert, gibt sich nach dem „Tag am Meer“ (wie die Stunde davor auch schon) alle Mühe, als quirligste Altherrenpartie des Hip-Hop durchzugehen - und das mit großem Erfolg.