149-Mal Sozialhilfe ohne einen Bescheid ausbezahlt

Gar nicht um Bescheide angesucht

„Wir haben uns nur das Jahr 2018 angeschaut. Da wurde in 149 Fällen nicht einmal um ein verwaltungsbehördliches Verfahren angesucht“, so Watzl. Um wie viel Geld es sich handelt, kann Watzl noch nicht sagen. „Wir müssen das in einem weiteren Schritt klären und ebenso prüfen, ob dem Steuerzahler ein Schaden entstanden ist.“ Es sei durchaus möglich, dass das Geld zwar ohne behördlichen Bescheid floss, den Empfängern die Zahlung aber zugestanden wäre.