Schauspieler Jens Harzer erhielt den Iffland-Ring

„Außerhalb von Wien interessiert diese Auszeichung nicht so viele Menschen“

Der so Gewürdigte nahm aus den Händen des Ministers den Ring entgegen, verzichtete aber auf Dankesworte und las stattdessen Johann Peter Hebels Text „Unverhofftes Wiedersehen“. Auskunftsfreudiger gibt er sich in einem Interview in der aktuellen Ausgabe des Nachrichtenmagazins „profil“. Dort sagt er unter anderem: „Außerhalb von Wien interessiert diese Auszeichnung nicht so viele Menschen. In meinem privaten Umfeld auch nicht.“ Das Burgtheater jedenfalls war bei der Ring-Überreichung an diesem strahlenden Sonntagvormittag rammelvoll und mit mehreren Ex-Kulturministern und zahlreichen Schauspielerkollegen, Intendanten und Theaterdirektoren auch im Zuschauerraum sehr prominent besetzt.