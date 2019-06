„Mir reicht es mit den ewigen Zwischenrufen!“

„Hoch gewinnt die SPÖ das nimmer“, meinte Ex-Kanzler Kern in Anlehnung an ein Zitat von Fußballlegende Toni Pfeffer vor wenigen Tagen in einem Interview über die anstehende Nationalratswahl. Zudem offenbarte er, dass er seit der Übergabe der Parteiführung kein Wort mehr mit seiner Nachfolgerin gesprochen habe. Diese hat nun offenbar genug und erinnert in einem Interview mit dem „Kurier“ an Kerns „eigene Wahlkampfgeschichte“.