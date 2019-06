Feuer in Schule gelegt: Brandstifter stellte sich

Ein zunächst unbekannter Brandstifter hat am Samstagabend ein Feuer in einer Holzhütte neben einer Welser Schule gelegt. Die Flammen griffen auf den Turnsaal der Bildungseinrichtung über. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt. Sonntagfrüh meldete sich ein 15-Jähriger via Notruf bei der Polizei und legte ein Geständnis ab: Er habe den Brand wegen Problemen mit Lehrern und der Direktorin gelegt.