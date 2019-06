Paukenschlag! Trainer Schmidt verlässt Mattersburg

Am Steuer: Ponweiser und Markus Schmidt

Der neue Cheftrainer wird Franz Ponweiser, derzeitiger sportlicher Leiter der AKA - Burgenland und der bisher als Trainer der Amateurmannschafft fungierende Markus Schmidt wird sein Co-Trainer. Zum Neuen Sportlichen Leiter wird ebenfalls Franz Ponweiser bestellt. Auch die Torhüter-Trainer-Frage sei schon in Verhandlung und werde in Kürze bekannt begeben, schrieb der Klub.