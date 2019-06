Gabalier rockt Mega-Stadion mit 72.000 Fans

Der Star aus der Steiermark wird auch in unserem Nachbarland umjubelt. Viele Fans rückten ganz standesgemäß in Tracht an und stürmten bereits kurz nach dem Einlass das Gelände, um ja einen Platz ganz nah an ihrem Idol zu ergattern (siehe Video). Unter den Besuchern war auch viel Prominenz, etwa ÖFB-Teamchef Franco Foda, Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz und Komiker Mario Barth.