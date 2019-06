Putin schenkt Chinas Staatschef Xi Kiste voll Eis

Russlands Präsident Wladimir Putin hat seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zu dessen 66. Geburtstag am Samstag eine große Kiste Speiseeis geschenkt. „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, meine besten Wünsche“, sagte Putin vor der regionalen Konferenz über Zusammenarbeit und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA) in Tadschikistan.