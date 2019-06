Karlheinz Miklin: Große Trauer um Jazz-Legende

Als Student nach Graz gekommen

Miklin wurde am 3. November 1946 in Klagenfurt geboren, wuchs in Bleiburg in einem musikalischen Umfeld auf und besuchte das Konservatorium in Klagenfurt. Vor seinem eigentlichen Musikstudium (Saxofon-Jazz) an der heutigen Kunstuniversität Graz studierte Miklin Geschichte und Germanistik an der Universität Graz. Dem Abschluss mit Auszeichnung im Jahr 1975 folgte unmittelbar der Würdigungspreis des Wissenschaftsministeriums. Seine Dissertation in Geschichte brach er ab, um mit einer argentinischen Jazzgruppe auf Tour zu gehen. Daneben lehrte er als Gast u.a. in Boston, Seattle, Santiago de Chile und London. In Solokonzerten sowie als Gastmusiker trat er mit der ORF Big Band und der KUG Big Band auf.