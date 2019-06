7 tote Touristen in der Karibik geben Rätsel auf

Arzt: Häufung der Todesfälle „alarmierend, schockierend und traurig“

Der Minister für Tourismus, Francisco Javier Garcia, betonte, dass in den vergangenen fünf Jahren mehr als 30 Millionen Touristen das Land besucht haben, dass diese Todesfälle „Einzelfälle“ seien, und beteuerte, die Insel sei für Touristen sicher. Experten sind davon aber nicht überzeugt. Tom Inglesby, der Direktor des Johns Hopkins Center for Health Security, sagte der „New York Times“, dass die berichteten Symptome auf eine Vergiftung schließen ließen. „Es ist selten, dass Reisende an unbekannten Ursachen wie diesen sterben - eine hohe Anzahl solcher Fälle in relativ kurzer Zeit zu haben, ist alarmierend, schockierend und traurig“, so der Mediziner. „Es ist etwas, dem Ermittler auf den Grund gehen sollten.“