Anwalt: „Täter haben schwere Familiensituationen“

Ein Prügel-Video aus der Wiener Seestadt empört das Land. Darin schlagen zwei strafunmündige 13-Jährige und ein 15-Jähriger auf einen Burschen (15) ein, auch nachdem er bereits am Kopf blutet. Wie passiert so etwas? Kinder- und Jugendanwalt Ercan Nik Nafs spricht im Talk bei krone.tv-Moderator Gerhard Koller (siehe Video oben) über die Lebensbedingungen der jugendlichen Täter, deren Anerkennung und Platz in der Gesellschaft. Er ist überzeugt: „Die Täter hatten eine schwere Familiensituation.“