Fury-Show! „American Pie“ nach K.o. gegen Schwarz

Ex-Weltmeister Tyson Fury ist immer für eine Show gut! Der Brite hat dem Deutschen Tom Schwarz keine Chance gelassen, in der drauffolgenden Pressekonferenz begann er plötzlich zu singen: Und zwar „American Pie“ (im Video). In einem Box-Schwergewichtskampf unterlag Schwarz dem Briten in der Nacht zum Sonntag in Las Vegas in der zweiten Runde durch technischen K.o. Ringrichter Kenny Bayless brach den Kampf ab, nachdem Schwarz einen Schlaghagel von Fury hinnehmen musste. Kurz zuvor war Schwarz zu Boden gegangen und angezählt worden.